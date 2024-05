Limone e Ponte di Legno sono tra i borghi più ricercati per le vacanze

Limone sul Garda e Ponte di Legno sono i borghi più «cliccati» della provincia di Brescia. A dirlo è Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato una classifica delle 30 località italiane con meno di 5mila abitanti più ricercate online dagli italiani.

Sul podio nazionale troviamo, al primo posto, Favignana seguito da San Vito Lo Capo, Portofino, Courmayeur e Positano. La Lombardia è la regione più rappresentata, con 5 località, seguita da Piemonte, Lazio e Marche. Tra le 5 lombarde l’unica nella top ten è Bormio, all’ottavo posto. Seguono Bellagio, al dodicesimo, Limone, al quindicesimo e Ponte di Legno al diciannovesimo.

Una tendenza, quella di visitare non solo le grandi città e scegliere per le vacanze i piccoli centri, che sta prendendo piede negli ultimi anni probabilmente anche come conseguenza dell’overtourism che affligge le città d’arte. Ma non solo: in molti cercano, durante le vacanze, di rallentare e assaporare la vita reale del luogo dove si soggiorna. E l’Italia è piena di questi piccoli e caratteristici borghi.

Quali sono i prezzi delle case vacanza? Piccolo centro non va a braccetto con piccoli prezzi: alcuni borghi, infatti, sono estremamente turistici e quindi, soprattutto in alta stagione, hanno prezzi non proprio alla portata di tutti. Lo dimostrano bene due delle località al top della classifica ovvero Positano e Portofino: qui una notte può costare ben 777 euro di media per Positano e 407 euro per Portofino. Non va meglio ad Amalfi e Courmayeur, rispettivamente, sempre secondo la ricerca di Holidu, 315 e 280 euro a notte. Tra le località in classifica meno costose ci sono Peschici, Pitigliano e Scilla (poco più di 100 euro a notte), fino ad arrivare all’abruzzese Castel del Monte.