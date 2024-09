Limone dice stop alla plastica: brick gratuiti per bar e alberghi

Simone Bottura

Il Comune li ha recapitati alle strutture, invitandole a dire addio alle bottiglie fonte di inquinamento

2 ' di lettura

Ieri 500 brick d'acqua sono stati distribuiti alla cittadinanza - © www.giornaledibrescia.it

Eliminare la plastica da bar, ristoranti e hotel. Quanto meno quella delle bottigliette. È il nuovo obiettivo del Comune di Limone sul Garda, sempre capace di anticipare i tempi, in questo caso con una scelta decisamente ecologica, ma anche di forte impatto promozionale, vista la grande sensibilità del turista europeo verso le tematiche ambientali. L’iniziativa si concretizza nella produzione e distribuzione di acqua in brick griffata Limone, in confezioni da mezzo litro con grafiche che raffigu