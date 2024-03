Limitazioni permanenti antismog a Brescia: da quando scattano e per quali veicoli

A partire dal primo aprile scatteranno le limitazioni permanenti alla circolazione per nuove categorie di veicoli. Lo stop, che sarà in vigore tutto l’anno dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali, riguarderà gli autoveicoli Euro 0 e Euro 1 a metano o Gpl, sia quelli alimentati esclusivamente a gas, sia i veicoli bi-fuel nei comuni appartenenti alla fascia 1 e 2 (il Comune di Brescia è inserito nella fascia 1). Le misure si aggiungo a quelle già previste, riassunte di seguito.

Autoveicoli

Il divieto di circolazione sarà in vigore da lunedì a venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 tutto l’anno e riguarderà i veicoli di classe Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 benzina o diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel e Euro 4 diesel anche se dotati di dispositivo anti particolato (Fap). Possono circolare i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente (categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Tpl - Trasporto Pubblico Locale). Fino al 30 settembre 2024 possono circolare i veicoli commerciali (categorie N, N2 e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di filtro anti particolato (Fap) efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km.

Motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 si applicano tutto l’anno da lunedì alla domenica, 24 ore su 24. I motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1, invece, non possono circolare da lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Autobus urbani e interurbani

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo degli autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano, usati per il trasporto pubblico locale si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per le categorie di classe Euro 0 diesel e classe Euro 1 e 2 diesel. Fino al 30 settembre 2024 possono circolare solo i veicoli commerciali (categorie N, N2 e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di filtro anti particolato (Fap) efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km.

Limitazione chilometrica move-in

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica move-In alla circolazione dei veicoli inquinanti monitorata attraverso il conteggio dei chilometri. Il raggiungimento della soglia determina l’impossibilità di utilizzo del veicolo in qualsiasi fascia oraria di qualsiasi giorno.