Un volume di Pennac in regalo per il compleanno di 119 quattordicenni

L’adolescenza è un periodo tanto delicato quanto fecondo. Leggere, in questa fase della vita, può aprire mondi che sono in grado di sostenere, guidare e aiutare la persona intenta ad attraversare una fase particolarmente complessa dell’esistenza.

A Gardone l’invito a leggere arriva dall’Amministrazione comunale tramite l’assessorato alle Politiche giovanili. Per avvicinare i ragazzi al mondo della narrativa, della poesia, del saggio, del fantasy, e chi più ne ha più ne metta, l’assessora Enrica Bertella ha ideato l’iniziativa «Un libro per crescere».

Dal primo giorno di quest’anno ogni ragazza e ciascun ragazzo che compirà o ha compiuto 14 anni ed è residente a Gardone riceverà a casa un invito a recarsi alla biblioteca civica «Carlo Filippini» per ritirare un libro in dono.

La missiva

Il volume, lo stesso per tutti, è «Diario di scuola» di Daniel Pennac e affronta il tema della scuola dal punto di vista degli alunni. Nella lettera che i 14enni - 119 in tutto quelli che potranno beneficiare del libro in regalo - hanno ricevuto o riceveranno vicino alla data del loro compleanno, l’assessora scrive: «Anche se sei ancora molto giovane sei parte della comunità di Gardone e in un tempo come il nostro, in cui l’egoismo e il materialismo sembrano dettare le regole, il cambiamento climatico e le guerre nel mondo mietono moltissime vittime, voglio che tu sappia che ci stiamo impegnando per il tuo futuro e vorrei tu ci aiutassi a creare e vivere una Gardone migliore. Come? Diventando una cittadina o un cittadino attivo e cosciente».

Un invito ad acquisire nuova consapevolezza attraverso la lettura che, raccogliendo idealmente tutti i quattordicenni del 2025, desidera trasformarsi in un invito più ampio a tutta la popolazione affinché partecipi alle attività proposte sul territorio (laboratori, incontri, esperienze artistiche e digitali) e, in particolare, in biblioteca.

«Un libro per crescere rientra inoltre in quell’insieme di attività connesse all’iniziativa “Città che legge” - aggiunge Bertella -, che vede coinvolto il nostro Comune attraverso il bando nazionale del Centro per il libro e la lettura dell’istituto autonomo del Ministero della Cultura›». L’adesione, formalizzata dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni, alle scuole e agli enti del territorio attraverso un «Patto di lettura», implica l’impegno a promuovere una costante umanizzazione sociale attraverso le diverse forme della cultura, in particolare quella letta e narrata.

«Un libro per crescere - conclude l’assessora Bertella - è, perciò, l’inizio di questa avventura che porterà Gardone a nuove esperienze culturali, in continuità con gli eventi promossi anche nel passato».