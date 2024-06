Li sente piangere in un campo: salvati quattro cuccioli di cane

Sono stati abbandonati in piena campagna, come se fossero dei rifiuti. E per poco uno di loro non annegava nelle acque della roggia. Gli agenti della Polizia locale di Chiari questa mattina hanno recuperato quattro cuccioli di cane, uno dei quali salvato di fatto da morte certa.

A segnalare la presenza dei quattro animali, è stato un signore che li aveva sentiti piangere in un campo, in via Castellana, sul confine tra Chiari e Rudiano. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli agenti della Locale, che hanno recuperato i cuccioli, mettendoli in apposite gabbie. Affidati all'uomo che aveva allertato la Polizia, gli animali, privi di microchip, sono in attesa del personale del canile di Brescia che per prima cosa valuterà le condizioni di salute dei quattro cagnolini.