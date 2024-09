L’ex scuola Valotti è pronta: ecco la casa di «Alberi di vita»

Era l’ultimo tassello della riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia Valotti a Mompiano: con la chiusura del cantiere del Centro aperto «Sandro Marelli» può dirsi conclusa la trasformazione dell’edificio in piazzetta Santi Francesco e Chiara iniziata, nel febbraio scorso, con la riconversione della porzione ovest in asilo con lavori di rifacimento da 199.812 euro. Gli spazi saranno gestiti dall’Associazione Alberi di vita che ha preso possesso della nuova casa già da luglio.

La festa

L’inaugurazione dei nuovi spazi, destinati a servizi per gli anziani, proprio stamattina dalle 10 con una grande festa comunitaria a cui hanno preso parte una corposa rappresentanza di autorità locatli tra cui la sindaca Laura Castelletti e il suo vice Federico Manzoni. Musica e intrattenimento proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Per l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti il nuovo centro fa parte di quei «servizi innestati nei quartieri che fanno la differenza nella qualità del vivere». Dalla presidente del Consiglio di quartiere di Mompiano Francesca Manenti un plauso all’associazione Alberi di vita: «Ha dimostrato di avere grandi occhi per guardare i bisogni del territorio e degli anziani». «Sarà una casa nuova e accogliente per tutti», ha detto il presidente dell’associazione Fabio Baresi.

I lavori

I lavori, su una superficie di circa 312 metri quadrati, hanno rinnovato gran parte degli spazi interni al piano terra. L’edificio ha ora nuovi servizi igienici, un’ampia cucina, al posto dei vecchi bagni e collegata al giardino, tre stanze per gli uffici, l’archivio dell’associazione e le attività degli ospiti, un atrio, una grande aula e una sala per l’intrattenimento con un piccolo bar.

Nuovi anche gli impianti elettrici, di illuminazione, idrosanitari e di climatizzazione, quest’ultimo collegato al teleriscaldamento. I lavori hanno interessato anche l’esterno, sono stati sistemati i percorsi pedonali di accesso, montate nuove luci sui muri esterni, ritinteggiati come quelli interni, e realizzata una pensilina di protezione all’ingresso. Infine è stata migliorata l’accessibilità eliminando i dislivelli per accedere alla quota del pavimento.

Cosa manca da fare

All’appello mancano ancora alcuni lavori esterni, rimandati per consentire l’apertura del centro durante l’estate: la prossima primavera si procederà alla pavimentazione del vialetto di accesso, alla sua illuminazione e alla posa dell’impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche.