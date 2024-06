L’ex scuola di Concesio tra 10 mesi sarà la casa di bimbi e anziani

L’annuncio arrivato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale si sta concretizzando in questi giorni: sono iniziati i lavori di demolizione parziale, riqualificazione energetica e antisismica dell’ex scuola elementare di Costorio.

A pochi giorni dal termine delle lezioni scolastiche la ditta Icef di Bergamo, aggiudicataria dell’appalto, è entrata in azione per condurre un intervento che durerà da cronoprogramma circa 300 giorni e permetterà di dire addio alla struttura prefabbricata che per anni ha ospitato tanti studenti.

Interamente finanziato con fondi Pnrr, il progetto è stato presentato nel 2021 e ha ottenuto un contributo di 3,6 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti altri 600mila euro erogati dal Gse (Gestore servizi energetici) per la parte legata al risparmio energetico.

Piano terra

Gli spazi, di oltre 1.500 metri quadri e disposti su due piani, saranno destinati in parte alla nuova scuola dell’infanzia della frazione, nella quale sarà inserita la nuova sezione «Primavera», che garantirà un’offerta per i bambini dai 24 ai 36 mesi.

«Questo servizio, molto richiesto ma oggi assente a Concesio, orienterà le famiglie a una migliore organizzazione nella dinamica casa-lavoro» osserva il sindaco Agostino Damiolini.

Sempre al piano terra sorgerà il centro servizi per anziani, che avrà però anche una valenza a uso civico ampia e versatile. Un luogo di socialità intergenerazionale per il quale si prevedono percorsi direttamente collegati tra anziani e la scuola materna.

Musica e sport

Il primo piano sarà invece interamente dedicato alla realizzazione di un hub della musica, divenendo la nuova sede della banda comunale di Concesio e di altre realtà musicali del paese. Anche la palestra attigua subirà un intervento massivo per renderla più funzionale con nuovi spogliatoi. «Così sarà in grado di accogliere meglio le tante realtà sportive presenti in paese» aggiunge Damiolini. Tutti gli spazi saranno raggiungibili attraverso la mobilità sostenibile grazie al collegamento diretto e sicuro con la pista ciclabile del Mella.

«Questo progetto rappresenta un passo importante nella direzione di fornire nuovi servizi ai cittadini - conclude il primo cittadino -. Al termine dei lavori avremo un edificio moderno, con costi di gestione bassissimi e in grado di rispondere alle più severe norme di sicurezza strutturali ed impiantistiche. Con un unico intervento risolviamo più problemi, creando un contesto integrato, condiviso e che guarda ad un approccio multiservizio ormai predominante non solo a Concesio».