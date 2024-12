L’ex campione di rally e la truffa degli affitti a Brescia a «Striscia»

Una controversa vicenda di affitti e subaffitti a Brescia. Se ne è occupato il tg satirico «Striscia la notizia», in onda ogni sera sulle reti Mediaset. Federico Raffetti, ex campione italiano di rally, avrebbe fatto firmare ad alcune persone un contratto di locazione, fingendosi proprietario di un immobile: «Gli ho dato 1.200 euro, trovandomi senza una casa» racconta una donna intervistata dalla troupe di Canale 5.

Dalle carte emerge infatti che Raffetti non sia il proprietario della casa, bensì un affittuario, e che nel contratto sia esplicitato il divieto di sublocazione. Non solo: Raffetti sarebbe insolvente da un anno, e su di lui penderebbe un avviso di sfratto.

Dopo aver negato le accuse, l'uomo ha chiesto un incontro a «Striscia», spiegando – in lacrime – le proprie ragioni: «Vengo da una famiglia che non c’entra nulla con quello che ho fatto. Per colpa di una serie di vicissitudini più grosse di me sono finito nei un grosso guaio, per riuscire a non farmi uccidere sono arrivato a fare questo. C’è già un concordato, in tre o quattro giorni le persone danneggiate dalle mie azioni riavranno i soldi». Non resta che attendere.