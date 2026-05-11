Leva obbligatoria, cosa pensi dell’ipotesi di reintroduzione?

«Penso che per tanti ragazzi potrebbe essere utile fare quantomeno un periodo di servizio civile, perché penso che sia importante. La Protezione civile degli alpini, sappiamo quanto è stata importante. Abbiamo avuto da poco l’anniversario del Friuli. Lì quanto hanno fatto i volontari... Penso che se avessimo ragazzi preparati potrebbe essere una bella cosa». Così, ieri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso la sua opinione riguardo alla leva. L’occasione è stata un’intervista ai microfoni di Telefriuli durante la 97esima Adunata nazionale degli alpini a Genova.
In Italia la naja non è più obbligatoria dal 2005 (era stata sospesa con la legge del 2004). Oggi resta possibile arruolarsi su base volontaria oppure aderire ai programmi di servizio civile universale, dedicati ad attività sociali, culturali, ambientali e di protezione civile.
L’argomento torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico, soprattutto nei momenti segnati da tensioni internazionali o da emergenze nazionali. Negli ultimi anni diverse forze politiche hanno proposto formule differenti, dal ritorno della leva obbligatoria a percorsi di servizio civile universale. Se vuoi, puoi esprimere la tua opinione rispondendo alla domanda qui sotto.