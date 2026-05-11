Leva obbligatoria, cosa pensi dell’ipotesi di reintroduzione?

«Penso che per tanti ragazzi potrebbe essere utile fare quantomeno un periodo di servizio civile, perché penso che sia importante. La Protezione civile degli alpini, sappiamo quanto è stata importante. Abbiamo avuto da poco l’anniversario del Friuli. Lì quanto hanno fatto i volontari... Penso che se avessimo ragazzi preparati potrebbe essere una bella cosa». Così, ieri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso la sua opinione riguardo alla leva. L’occasione è stata un’intervista ai microfoni di Telefriuli durante la 97esima Adunata nazionale degli alpini a Genova.