L’esercito di Israele: «Ucciso Nasrallah, il leader di Hezbollah»

Un portavoce dell'esercito israeliano ha detto che il capo di Hezbollah libanese, Hasan Nasrallah, è stato ucciso durante gli attacchi israeliani contro il quartier generale del Partito di Dio a Beirut avvenuti ieri sera. A riferirlo è il quotidiano Ynet.

«A seguito di informazioni precise fornite dall'Idf e dall'apparato di sicurezza, i caccia dell'aviazione militare israeliana hanno effettuato un attacco mirato al quartier generale centrale dell'organizzazione terroristica Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nell’area di Dahieh a Beirut.

L’attacco è stato eseguito mentre la catena di comando senior di Hezbollah stava operando dal quartier generale, portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele» affermano le forze armate israeliane.Media iraniani smentiscono la notizia.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.