Israele-Hezbollah, radici di una guerra

La contrapposizione risale agli inizi degli anni Ottanta, in coincidenza con l’apparire sul proscenio bellico di un Libano in piena guerra civile del Partito di Dio

4 ' di lettura

Vigili del fuoco in azione dopo un raid nel nord di Israele - Foto Epa/Atef Safadi © www.giornaledibrescia.it

Ibrahim Aqil era l’uomo da sette milioni di dollari. Almeno questa la somma che Washington avrebbe pagato per ottenere informazioni che avessero portato alla sua cattura. Gli pseudonimi con i quali era conosciuto, Tasheen, «colui che eccelle», ma anche «chi compie buone azioni» e Abdelqader, in riferimento ad Abdel Kadir, l’eroe algerino noto per la lotta antifrancese e propugnatore di uno Stato teocratico, racchiudono la quintessenza del suo disegno politico: una militanza attiva, combattente,