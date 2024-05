L’eredità di Bergamo Brescia Capitale, come si è trasformata l’offerta culturale

2570 eventi culturali disseminati in una maxi-conurbazione composta dalle due province di Brescia e Bergamo. Centinaia di soggetti coinvolti – enti pubblici e privati, associazioni, fondazione e cooperative – e una diversificazione tematica che abbraccia l’intera nostra epoca: dall’ambiente all’arte, dall’enogastronomia alla filosofia, dalla musica alla medicina, dallo sport all’high tech.

A partire da questi numeri e temi le Università degli Studi di Brescia e di Bergamo hanno sviluppato il progetto di ricerca sull’eredità lasciata dall’anno di Capitale italiana sui territori e le comunità.

I primi risultati, che sono stati presentati proprio nell’ateneo bergamasco alla presenza dei sindaci Castelletti e Gori e dei Prorettori Elisabetta Bani e Carlo Alberto Romano, hanno cristallizzato le avvenute trasformazioni nell’ambito dell’offerta culturale, trasformazioni sociali nelle comunità e trasformazioni nell’ambito della rigenerazione e valorizzazione territoriale.

Le ricadute sul territorio

E non solo grazie ai numeri. Sebbene i 460 eventi previsti siano sestuplicati nel 2023. Anche quelli, comunque, colpiscono: in città 612 iniziative sono state organizzate in centro storico, 105 nella zona ovest, 89 a sud, 62 a nord e 20 a est.

Non solo capoluogo però. Tutte le valli sono state coinvolte, a dimostrazione che la Capitale è stata il territorio, non solo la città.

In una serie di interviste condotte tra aprile e maggio emerge chiaramente il ruolo dell’evento della Capitale Italiana della Cultura 2023 sia nel creare una visibilità esterna delle diverse anime culturali, creative e produttive sia nell’avviare un processo di rafforzamento delle reti tra istituzioni, enti, associazioni

La restituzione definitiva dei risultati avverrà in evento pubblico annunciato per il prossimo autunno.