Leonardo festeggia 100 anni e apre le porte della fabbrica di Brescia

Leonardo a Brescia, precedentemente nota come Breda Meccanica Bresciana, celebra oggi, sabato 12, i suoi 100 anni di storia con un Open day dedicato a dipendenti, famiglie e amici, veri protagonisti di questo traguardo. Questo appunatmento ha dato la possibilità di visitare uno dei principali centri tecnologici del territorio bresciano, comprese le linee di produzione attuali e un rifugio antiaereo di superficie della Seconda Guerra Mondiale, ora parte di un'esperienza immersiva.

In concomitanza con il centenario è stato inaugurato il museo «Da Breda a Leonardo: 100 anni di ricerca, tecnologia e innovazione» situato nell’unico edificio scampato alla guerra. L’esposizione ripercorre la storia dell'azienda attraverso reperti storici, documenti d'archivio, video e fotografie, celebrando l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato Leonardo a Brescia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'azienda ha diversificato la produzione, sfruttando le competenze acquisite durante la riconversione industriale.

Lo stabilimento oggi

Oggi, il sito di Brescia è uno dei principali poli di produzione di sistemi di difesa di Leonardo, con prodotti in uso in circa 40 Paesi. La crescita dei volumi produttivi è supportata da un focus su digitalizzazione, ricerca e sviluppo, e internazionalizzazione, in linea con il Piano Industriale 2024-2028. Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale, ha indicato questi fattori come i principali driver di crescita, alimentata anche dai giovani laureati e diplomati, con un’età media di 38 anni all'interno dell'impianto.

Oltre la metà degli attuali dipendenti è stata assunta negli ultimi cinque anni, dimostrando un significativo ricambio generazionale. L'azienda ha anche investito nelle infrastrutture di produzione, modernizzando le linee per lo sviluppo di sistemi di difesa che garantiscono l'indipendenza tecnologica. Il sito di Brescia diventerà sempre più complementare allo stabilimento Leonardo di La Spezia, contribuendo a creare una catena del valore tecnologica in tutta la Lombardia.