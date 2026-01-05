Giornale di Brescia
Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato per ore ai Caraibi

L’attore, compagno della bresciana Vittoria Ceretti, ha avuto difficoltà a lasciare St. Barths a causa delle restrizioni al traffico aereo introdotte per permettere il trasporto di Maduro
Leonardo DiCaprio, qui con la fidanzata Vittoria Ceretti
Anche Leonardo DiCaprio è rimasto bloccato per diverse ore ai Caraibi a causa dell’evolversi della situazione geopolitica in Venezuela.

L’attore di «Una battaglia dietro l’altra» doveva ricevere un premio al Palm Springs International Film Festival, ma non è riuscito a lasciare St. Barths a causa delle restrizioni al traffico aereo introdotte per permettere il trasporto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Lo riporta Variety.

Nei giorni prima del Capodanno, il compagno della bresciana Vittoria Ceretti era stato fotografato in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez. «Non è riuscito a raggiungerci di persona questa sera a causa di imprevisti disagi nei viaggi e delle restrizioni dello spazio aereo», ha dichiarato un portavoce del festival.

DiCaprio è riuscito a fare rientro negli Stati Uniti soltanto domenica, dove ha ricevuto il premio di miglior attore ai Critics’ Choice Awards.

Argomenti
attacco in VenezuelaLeonardo DiCaprioSt. Barts
