Leno, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero
Ferito, ma non in modo grave, il 32enne alla guida del veicolo. Sul posto anche l’eliambulanza
Alessandra Portesani
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