Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Leno, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero

Ferito, ma non in modo grave, il 32enne alla guida del veicolo. Sul posto anche l’eliambulanza
Alessandra Portesani

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleLeno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...