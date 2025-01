Leno, accoltella un 26enne durante una lite: si cerca l’aggressore

Lite tra indiani, spunta un coltello. L’aggressione é avvenuta in via Brescia a Leno poco dopo la mezzanotte, quando uno di questi stranieri ha estratto dal giubbino un coltello con il quale ha pugnalato un connazionale di 26 anni, ferendolo gravemente a un braccio.

La vittima

La vittima é stata ricoverata in ospedale a Manerbio: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi che rimane riservata.

I carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno individuato chi ha sferrato il colpo, ma attualmente l’uomo è irreperibile. Le ricerche sono in corso.