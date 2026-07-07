Legato, minacciato e picchiato in un bosco a Sarezzo: due fermi

L’uomo, un 27enne bresciano, è stato trattenuto contro la propria volontà per diverse ore: destinatari delle misure sono un 22enne algerino e un 28enne marocchino

07 luglio 2026 1 ' di lettura

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