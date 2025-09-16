Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Voci «Oltre» le sbarre, a Brescia due incontri con i detenuti

Daniela Zorat
Sono passati 50 anni dalla legge che cambiò le carceri. La direttrice degli istituti bresciani Lucrezi: «Le sinergie aiutano a superare i limiti delle strutture»
Il carcere Nerio Fischione di Canton Mombello - © www.giornaledibrescia.it
Il carcere Nerio Fischione di Canton Mombello - © www.giornaledibrescia.it

Due occasioni per ascoltare le voci di chi è detenuto negli istituti penitenziari cittadini. E per conoscere il lavoro quotidiano che cooperative e associazioni, insieme ai volontari, svolgono all’interno del carcere con l’intento di dare, o meglio, cercare di dare piena attuazione alla Legge sull’Ordinamento penitenziario che compie 50 anni. Sono i due appuntamenti, in programma il 7 e il 15 ottobre, promossi non solo dalla Direzione degli istituti penitenziari, ma anche da Comune, Casa della m

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario