Le star di Beverly Hills 90210 in lutto per Shannen Doherty

Hollywood dice addio all'attrice Shannen Doherty, morta ieri a Malibu a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Sono i vecchi compagni di Beverly Hills 90210 i primi a esprimere tristezza e shock sui social network. «Sto ancora elaborando l'enorme dolore per la perdita della mia vecchia amica Shannen, una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Il nostro legame era reale e onesto», ha scritto su Instagram Jennie Garth, che nella serie fenomeno degli anni '90 era Kelly, l'eterna amica-antagonista di Brenda Walsh (Doherty).

«Siamo state spesso messe l'una contro l'altra, ma questa narrativa non rifletteva il nostro vero rapporto, costruito sul rispetto e sull'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il nostro legame era reale e onesto», ha scritto Garth, postando due foto di loro da ragazze sul set.

La foto pubblicata da Tori Spelling su Instagram - Foto tratta da Instagram

Tori Spelling, che interpretava Donna Martin, ha condiviso nelle storie di Instagram un selfie recente in cui appare abbracciata a Doherty: «Non ho ancora le parole giuste, ma noi due l o sapevamo ed è questo che conta», ha scritto sulla foto, a cui ha aggiunto una serie di cuori spezzati.

Jason Priestly, suo fratello gemello Brandon per la tv, ha usato lo stesso social network per ricordarla: «Sono scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà», ha commentato sotto a un'immagine dei due durante le riprese. «Che percorso ha fatto! Se n'è andata troppo presto. Ma è sempre rimasta fedele a se stessa, dandoci un esempio di coraggio e perseveranza davanti alla morte».

Così Carol Potter, la madre di Brenda e Brandon, nelle 10 stagioni dell'amata serie. Gabrielle Carteris, che vestiva i panni dell'outsider un po' secchiona Andrea Zuckerman, ha salutato l'amica e collega ricordando anche Luke Perry, il ribelle dal cuore d'oro Dylan McKay con cui Brenda era fidanzata sul piccolo schermo, che è morto a 52 anni nel marzo 2019 per un ictus fulminante. «Così giovane - così triste. Che tu possa riposare in pace, Shannon. So che Luke ti aspetta a braccia aperte per amarti».