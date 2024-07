Beverly Hills 90210, quello specchio che ci ha tenuti incollati alla tv

L’indimenticato «telefilm» che ha accompagnato una generazione dalle scuole medie all’università

2 ' di lettura

Shannen Doherty insieme ai colleghi del cast della serie Beverly Hills 90210 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quando arrivarono sul piccolo schermo scatenarono una sorta di terremoto emotivo. Belli, stilosi e abbronzati. Ricchi, certo, e pure privilegiati, ma in qualche modo vessati come ci sentivamo noi: dai genitori, dalla scuola, dal belloccio di turno, dalla nemica-amica che ti fa la bella faccia ma ti pugnala alle spalle quando il belloccio di cui sopra mette in mostra la fossetta. Ci siamo ritrovati così, agli albori dei bollenti anni Novanta: adolescenti incollati ad uno specchio performante capa