Le scritte «no vax» al cimitero costeranno a Bedizzole 100mila euro

Centomila euro. A tanto ammonta il conto che il Comune di Bedizzole sarà chiamato a pagare per riparare i danni causati dai vandali che, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, hanno imbrattato le mura esterne del cimitero. Non fu una semplice bravata: l’intero perimetro del campo santo nella frazione di San Rocco è stato deturpato con scritte deliranti su vaccini e 5G, e il sindaco Giovanni Cottini è stato accusato di essere «complice del sistema criminale». A essere colpito è stato un luogo sacro, un luogo della memoria, come ha sottolineato il primo cittadino.

Leggi anche Scritte no vax al cimitero di Bedizzole

La denuncia

A seguito di questo atto, l’amministrazione comunale ha attivato una serie di procedure per il ripristino del decoro del cimitero. La prima misura è stata la denuncia ai carabinieri il 30 aprile, seguita dall’apertura di un sinistro con la compagnia di assicurazione e dall’invio di un’informativa alla Soprintendenza di Brescia il 15 maggio, con la richiesta di indicazioni per la ripulitura dei danni. Essendo il cimitero un bene tutelato, infatti, ogni intervento deve essere eseguito con la massima attenzione e sotto autorizzazione della Soprintendenza.

Scritte no vax al cimitero di Bedizzole - © www.giornaledibrescia.it

La Soprintendenza

Nei giorni 30 e 31 maggio, una restauratrice qualificata, Maria Cristina Regini della ditta Cremona Restauri, ha effettuato prove di campionatura per valutare le tecniche di pulizia più idonee sui diversi materiali, come marmo, cemento armato e intonaco. I risultati sono stati trasmessi alla Soprintendenza, che ha poi fornito le indicazioni per la stesura di un progetto complessivo di risanamento conservativo delle facciate esterne.

L’intervento

Nonostante le scritte abbiano interessato solo i primi tre metri dal basso delle pareti, si procederà con la riqualificazione su tutta l’altezza, in modo da evitare visibili differenze tra le parti trattate e quelle originali. L’architetto Nicola Bollani è stato incaricato della progettazione dell’opera pubblica, e il progetto, presentato il 5 agosto, prevede lavori di manutenzione straordinaria e risanamento per un importo stimato di oltre centomila euro.

Attualmente, il Comune è in attesa dell’autorizzazione definitiva da parte della Soprintendenza per procedere con l’esecuzione dei lavori. E i vandali restano tutt’ora ignoti.