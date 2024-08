Le ruba il cellulare, lei reagisce e lui estrae una pistola e le spara

È avvenuto in via Galileo Galilei a Sarezzo: il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto la sua custodia cautelare in carcere

2 ' di lettura

Una pistola (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Due, forse tre colpi di pistola. E poi urla, minacce, insulti. È stata una serata movimentata quella che hanno vissuto i residenti di via Galileo Galilei a Sarezzo. A turbare la loro cena la lite, senza esclusione di colpi, ma fortunatamente anche senza feriti, tra un uomo e una donna di casa in zona. I fatti Secondo quanto sono riusciti a ricostruire i carabinieri di Villa Carcina, richiamati sul posto proprio dai residenti, al centro della contesa, un telefono cellulare. Lui, quarantenne con p