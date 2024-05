Le piogge alzano il livello del Garda: aumentato il deflusso verso il Mincio

Le piogge tornano a gonfiare il lago di Garda ed è stato così disposto l’aumento del deflusso di acqua in uscita. Dalle 8.30 di questa mattina, giovedì 16 maggio, lo scarico verso il Mincio e i canali irrigui è stato portato da 100 a 130 metri cubi al secondo. Una decisione presa per fermare la crescita del lago dovuta alle piogge intense di questi giorni.

Questa mattina il Garda misura 136 cm sullo zero idrometrico di Peschiera e il livello di riempimento del bacino è al 100,7 per cento. Nessun allarme, ma l’attenzione è massima, come sempre accade quando il lago supera i 135 cm, quota oltre la quale, in caso di forte vento e onde, si rischiano allagamenti e danni alle infrastrutture rivierasche.

«In sole 24 ore – dice il segretario generale della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa – il livello è cresciuto di 6 cm, una misura forte per il Garda, pari a oltre 20 milioni di metri cubi di acqua. Ecco perché è fondamentale prevenire e anticipare fenomeni sempre più estremi e complessi, tuttavia e per fortuna prevedibili nel medio e breve periodo, visti i progressi della previsione meteo e della sua attendibilità»