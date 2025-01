«Le parole del monastero» a Provaglio d’Iseo, per fermarci a riflettere

«Le parole del monastero» è una serie di appuntamenti che si svolgono all’interno, appunto, del monastero di San Pietro in Lamosa, a Provaglio d’Iseo, voluti ed organizzati dall’Amministrazione comunale e da un Comitato strategico d’indirizzo nominato per «ridare voce al monastero» come luogo di dialogo, un sito aperto fatto di incontri e di ascolto, dove la cultura si senta di casa.

L’obiettivo

L’Amministrazione comunale infatti ha l’obiettivo di ridare al bene architettonico quella centralità di cultura come fautore di iniziative per tutto il territorio. Il gruppo di esperti ed intellettuali (sono quattordici e provenienti da diverse formazioni) ha esplicitato la sua mission nel documento «Le parole del monastero». La scelta tematica verte su una parola per semestre, e la prima scelta è «disagio».

«Le parole del monastero partiranno tutte da qui – riporta il documento – ma al di là della ricerca di convergenza sui temi da sviluppare si tesserà una rete di collaborazioni tra le comunità di pensiero già esistenti sul territorio bresciano».

Il programma

Il programma è già stato stabilito e vede fino a giugno due o più date ogni mese, solitamente nella giornata del venerdì. Gli incontri ospiteranno personaggi di spicco o vedranno come relatori o moderatori i quattordici saggi del comitato strategico. Il 31 gennaio appuntamento con monsignor Giacomo Canobbio, già presidente dell’associazione teologi, sul «Disagio come opportunità di apertura alla trascendenza».

In febbraio, il 7 saranno Gionata Mazzara, Tino Bino e Claudio Cuccia, tre dei quattordici esperti del Comitato, dialogare sul tema «La parola come cura, l’esperienza della libreria in Poliambulanza» ed il 14 il presidente dell’Ordine dei medici Germano Bettoncelli «L’accesso alle cure, luci ed ombre». Il calendario, già confermato e ricco di spunti e relatori illustri proseguirà con le serate fino al mese di giugno, quando si concluderà il primo semestre. Info ufficiocultura@comune.provagliodiseo.bs.it.