Le note di «Musica Ma Estro» risuonano a Castello Oldofredi

«Musica, Ma Estro» è il progetto musicale proposto dal Comune di Iseo per i mesi invernali e primaverili, in collaborazione con realtà del territorio e adatto a diversi gusti musicali. L’iniziativa comprende appuntamenti fissi domenicali, tutti alle 17, coinvolgendo tre ambiti musicali, la canzone d’autore, la musica classica ed il jazz.

La storia musicale di Iseo infatti si basa sull’organizzazione di rassegne di questo tipo, grazie alla presenza di Eventi Macramè che ha proposto da anni musica cantautorale, a Iseo Classica con il maestro Massimiliano Motterle ed a Iseo Jazz.

La sala civica del Castello Oldofredi offrirà, come sempre ha fatto, un contesto intimo, dal momento che contiene massimo cento persone. In questo modo saranno favoriti gli incontri con gli artisti e con la musica, con i racconti e con gli aneddoti narrati dai musicisti stessi. L’obiettivo è proporre eventi di qualità, suscitare curiosità, interesse e far conoscere la canzone e la musica sotto punti di vista diversi, in tutte le sfumature e nei molteplici messaggi di cui esse sono portatrici.

Partenza

La prima rassegna a partire in ordine di tempo è «Metti in salvo l’autore» organizzata da Eventi Macramè di Gianluca Serioli la cui prima data è stata il 19 gennaio. Per cinque domeniche, fino al 16 marzo, si terranno incontri con autori «quattro elogi alla musica che parla, alla poetica di grandi artisti cantautori e a nuovi artisti pronti a raccoglierne l’eredità» li definisce Serioli.

Dopo Federico Sirianni che ha proposto «Faber, Cohen e io», il 2 febbraio ci sarà Ernesto Bassignano con «Il mestiere di vivere» ed il 23 febbraio Luigi Mariano con «Guarda che non sono io».

Biglietti

Il costo del biglietto per la rassegna è di euro 10 ma è previsto anche l’abbonamento «fattuale» che consiste in abbonamento a quattro spettacoli al costo di 40 euro. La convenienza sta nel fatto che chi sottoscriverà l'abbonamento avrà diritto a uno sconto del 50% sul biglietto del Concerto Gold che verrà organizzato da Macramè la prossima estate a Iseo Le prevendite sono già attive su www.eventimacrame.it su vivaticket e presso Lalibreria in via Duomo a Iseo.

Tutte le info e le schede degli spettacoli si possono trovare sul sito. Le altre due rassegne si terranno a marzo e aprile «Iseo classica, talenti per la musica colta» in maggio e «Voce in musica, la vocalità tra strumento e narrazione» in giugno.