Le iniziative per i cent’anni della sezione bresciana dell’Unione Ciechi

La sezione bresciana dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti festeggia il traguardo dei cent’anni con una serie di iniziative proposte alla città a partire da questo mese.

Sabato 16

Questo sabato, al mattino, si terrà a palazzo Loggia un momento istituzionale: un incontro tra la Direzione Nazionale dell’Unione e i rappresentanti regionali e locali. Alle 16 in piazza del Mercato, sede storica della sezione bresciana, è in programma il taglio della torta alla presenza della sindaca di Brescia Laura Castelletti e dei rappresentanti di altre istituzioni locali e regionali. In caso di pioggia l’evento si terrà sotto il porticato della Loggia.

Domenica 17

Domenica , con partenza alle 9.30 e arrivo alle 11, verrà proposta la manifestazione ludico-podistica «L’Unione…fa la corsa»”, con distribuzione di gadget e ricco buffet finale. L’evento è organizzato in collaborazione con Aics, Uisp, Csi, CorrixBrescia e gruppo alpini. Nel pomeriggio, al parco Tarello di via Cefalonia, dalle 15 alle 19 sarà possibile salire a bordo di una mongolfiera che permetterà a tutti i cittadini di godere di una vista panoramica mozzafiato.

Nei prossimi mesi

Nei mesi successivi, poi, verranno proposti concerti al buio, partite di scacchi aperte alla cittadinanza, una mostra di sculture e molto altro ancora.

Infine, durante Librixia – la Fiera del libro di Brescia, verrà allestito uno stand dedicato al Centro del Libro Parlato Fratelli Milani, che nel 2024 compie 50 anni avendo iniziato il lavoro di trasposizione di libri in formato audio nel 1974. Il Centro, cresciuto di pari passo con l’evoluzione tecnologica del nostro tempo, dispone attualmente di una banca dati di 25.548 audiolibri disponibili online, distribuiti gratuitamente e in tempo reale a tutti gli iscritti non vedenti e ipovedenti italiani del territorio nazionale e internazionale, e di 21.494 volumi richiedibili a mezzo posta. Ad oggi, gli utenti iscritti al servizio del libro parlato bresciano sono 742.

Dal 2023 le produzioni del Centro sono gestite anche dal servizio Alexa di Amazon che permette una navigazione semplice e veloce per l’ascolto online di tutte le opere attraverso dei semplici comandi vocali.