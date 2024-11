Le iniziative a Brescia e provincia contro la violenza di genere

Non una giornata, ma un mese di iniziative attraverso le quali la città, nelle sue diverse espressioni e con diversi linguaggi, assume concretamente il proprio impegno contro la violenza sulle donne.

Il programma

In regia ci sono «Brescia in rete» e la Loggia. Il programma è fittissimo. Questa mattina alle 10.30 nella sala polifunzionale della Cattolica di via Trieste 17 viene presentato il libro «Galassia Stalking. Riflessione sui reati e la violenza di genere e domestica» di Alessandro Miconi. Intervengono, tra gli altri, Mario Taccolini, coordinatore delle strategie di sviluppo del polo bresciano dell’Università Cattolica, Mariasole Bannò, presidente della Commissione Pari Opportunità, Emanuele Ricifari, presidente Anfp, l’assessora Anna Frattini e il questore Eugenio Spina.

Alle 20.30 alla biblioteca del Sereno l’appuntamento sarà con «La storia di Vittoria: uscire dalla violenza è un orizzonte possibile». Domani, venerdì, tra gli appuntamenti in calendario, ricordiamo che alle 14.30 viene inaugurata una mostra alla Queriniana; alle 17.30 alla Fondazione Calzari Trebeschi c’è la performance teatrale «Verso un potere altro» e alle 20 è prevista una serata allo Spazio Pampuri.

La pedalata

Sabato la giornata inizierà con una pedalata di impegno civile attraverso la rete antiviolenza (si parte alle 8.30 davanti al Broletto); seguirà nel pomeriggio la mobilitazione collettiva intergenerazionale a partire dalle parole che si terrà alle 16.30 in via X Giornate. Quindi alle 20.30 «Note di donna» al Cinema Colonna. Domenica alle 15.30 in via Malta, vicino alla piastra di basket, verrà posata la targa commemorativa dedicata a Giada Zanola, ci sarà uno spettacolo alle 16.30 al Teatro Sant’Afra e alle 20.30 al Piccolo Teatro Libero è prevista la presentazione del romanzo con performance teatrale promossa da Alessandro Lucà e Butterfly.

Lunedì sarà la giornata «clou»: in mattinata verranno inaugurate due mostre al Palazzo di Giustizia («Com’eri vestita?» e «Non violenti-amo»); alle 11 al Foppa viene presentato il nuovo «Muro delle bambole»; alle 17.30 al Cinema Eden viene proiettato «Un altro domani», docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, alle 18 dalla panchina rossa di Campo Marte parte la «Marcia delle scarpe rosse», alla stessa ora in Cattolica ci sarà lo spettacolo teatrale «Universi femminili» e alle 20.30 al teatro Santa Giulia «Raccontami una donna» con Trait d’Union band. Per tutto il mese, inoltre, la sede di Medicina dell’UniBs ospita l’installazione «Ri-Guardiamo» di Patrizia Benedetta Fratus.

In provincia

Tantissime sono anche le iniziative previste in provincia. Sabato alle 10 è previsto un momento di riflessione davanti alla panchina rossa di San Paolo. E alle 20.30 al teatro Odeon di Lumezzane ci sarà una serata di musica e poesia. Domenica a Bovezzo è prevista una fiaccolata (alle 17.30). Lunedì c’è una manifestazione a Chiari della Rete di Daphne (alle 18.30 dalla panchina rossa) e al teatro di Erbusco alle 20.45 verranno presentati tre cortometraggi (organizzano i Cantori di Corte).