Rientrate le Frecce Tricolori dal tour di 2 mesi in nord America

ISTRANA, 12 SET - E' stato celebrato oggi, con una cerimonia alla quale ha preso parte anche il ministro della difesa, Guido Crosetto, nella base del 51/o stormo dell'Aeronautica militare di Istrana (Treviso), il rientro della pattuglia delle Frecce Tricolori dal North America Tour, un'esperienza durata due mesi in varie località degli Usa e del Canada. Il tour è stato svolto in concomitanza con il centenario dell'aeronautica canadese, con partenza il 10 giugno. Il percorso si è sviluppato fino alla California per poi rientrare in Canada e raggiungere le comunità italiane a Chicago e in altre città americane in cui mediamente sono giunte 60 mila persone ciascuna. Quindi New York e Washington fino al rientro degli 11 velivoli via Groenlandia, Islanda, Scozia e Paesi Bassi. Con l'occasione sono stati presentati anche i nuovi aerei a disposizione della pattuglia, prodotti da Leonardo e con livrea disegnata da Pininfarina, i quali sostituiranno progressivamente l'attuale Mb339, anch'esso uscito da Leonardo, il M346.