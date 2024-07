I più poveri sono soprattutto giovani

Elio Montanari

L’Italia è uno dei paesi Europei che ha avuto un incremento delle retribuzioni praticamente nullo negli ultimi anni, mentre sono aumentati a dismisura costi e spese

3 ' di lettura

Un ragazzo alla ricerca del lavoro migliore - Foto Ansa/Dba/ Franco Silvi © www.giornaledibrescia.it

Partiamo da un punto che viene prima di ogni considerazione sull’impatto di una eventuale legge sul salario minimo in terra bresciana. Un salario minimo fissato per legge a 9 euro lordi orari è comunque un salario povero: 1.200 euro al mese. Povero perché con un salario mensile di 1.200 euro si riesce a sopravvivere a malapena, con buona pace per ogni progetto di vita che comprenda magari anche la possibilità di vivere da soli o pensare a mettere su famiglia. Ma, sotto questa soglia di reddito s