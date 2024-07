Lavoro, mille euro lordi al mese per 40 ore settimanali

Per molti è difficile arrivare alla fine del mese e le tipologie dei contratti non aiutano: «Ho fatto sei giorni di ferie in quasi due anni di lavoro»

Una retribuzione bassa nonostante il grande impegno © www.giornaledibrescia.it

Mille 150 euro lordi al mese per 40 ore alla settimana. Sono pochi soldi. Pochissimi se si considerano inflazione e costo della vita, in continua crescita, non solo di anno in anno, ma addirittura di mese in mese. Una continua corsa per garantirsi una vita dignitosa. «Il mio contratto nazionale è assimilato a quello dei servizi fiduciari - racconta un addetto alla sorveglianza e alla sicurezza che lavora nel Bresciano -. Hanno deciso di darci anche la quattordicesima, ma al momento non ho idea d