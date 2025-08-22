Lavoro irregolare, 20mila euro di multa a un ristorante di Rivoltella

Un bar ristorante di Rivoltella del Garda è stato sanzionato con multe per quasi 20mila euro al termine di un controllo di carabinieri e ispettorato del lavoro.

I militari hanno individuato un lavoratore in nero e diverse violazioni amministrative: tra queste, l’aver impiegato un lavoratore clandestino, senza contratto e senza formazione, e aver installato un sistema di videosorveglianza non autorizzato.

Un controllo che si inserisce nel più ampio piano di ispezioni sugli esercizi commerciali attivi nelle località turistiche della nostra provincia che coinvolge tutte le forze dell’ordine