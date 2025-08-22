Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Lavoro irregolare, 20mila euro di multa a un ristorante di Rivoltella

Paolo Bertoli
Tra le violazioni contestate l’aver impiegato un lavoratore clandestino e aver installato un sistema di videosorveglianza non autorizzato
Il controllo di carabinieri e ispettorato del lavoro
Il controllo di carabinieri e ispettorato del lavoro
AA

Un bar ristorante di Rivoltella del Garda è stato sanzionato con multe per quasi 20mila euro al termine di un controllo di carabinieri e ispettorato del lavoro.

I militari hanno individuato un lavoratore in nero e diverse violazioni amministrative: tra queste, l’aver impiegato un lavoratore clandestino, senza contratto e senza formazione, e aver installato un sistema di videosorveglianza non autorizzato.

Un controllo che si inserisce nel più ampio piano di ispezioni sugli esercizi commerciali attivi nelle località turistiche della nostra provincia che coinvolge tutte le forze dell’ordine

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
lavoro irregolarelavoro neroclandestinomultaRivoltella
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario