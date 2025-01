Via ai lavori per la regimazione del torrente Garzetta a Costalunga

L’obiettivo è la salvaguardia del territorio, ma anche la sicurezza dei cittadini. Per questo l’amministrazione comunale di Brescia ha investito 1.290.000 euro nell’intervento di regimazione idraulica del torrente Garzetta di Costalunga.

I lavori

I lavori, cominciati giovedì mattina, termineranno a fine novembre 2025. «Era per noi di fondamentale importanza questo intervento perché risolve una criticità – ha detto l’assessora Camilla Bianchi –. Dopo il fenomeno alluvionale avvenuto a Brescia nel maggio del 2010 abbiamo cominciato una progettazione che include questo intervento, ma anche la vasca di regimentazione idraulica in località Valle Fredda nel 2020, la vasca di laminazione per l’area Costalunga, e le opere di regimazione idraulica dei torrenti e coli montani del lato est della Maddalena Val Tavareda, Valle dei Coni, Val di Lana e Val Carobbio».

L’intervento

L’intervento, quindi, impedirà l’esondazione del torrente Garzetta grazie alla costruzione di un ponticello, all’abbassamento del letto del torrente e alla creazione di una pendenza artificiale. L’alveo del fiume verrà abbassato di 2 metri e saranno ricostruite le murature esistenti.

L'assessora Bianchi e gli addetti ai lavori © www.giornaledibrescia.it

Per l’intera durata del cantiere i residenti potranno transitare liberamente grazie alla realizzazione di un passaggio provvisorio carrabile. Nel 2025 continueranno la progettazione esecutiva dello scolo Valle Bottesa, nel quartiere Costalunga e la manutenzione straordinaria del torrente Garzetta delle Fornaci, esondato negli scorsi anni. «Siamo molto soddisfatti – hanno detto insieme le presidenti dei quartieri San Rocchino, Maria Carmela Iacono e di Mompiano Francesca Manenti –. Abbiamo fatto presente le difficoltà dei residenti e l’amministrazione ci ha ascoltato».