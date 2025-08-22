Lavori in tangenziale Ovest, come cambia la viabilità dal 25 agosto

Intervento di manutenzione straordinaria lungo la tangenziale Ovest di Brescia, nel tratto compreso tra l’innesto da via Rose e l’uscita di via Milano, in direzione nord. A partire da lunedì 25 agosto A2A Ciclo Idrico provvederà a sostituire un tratto di circa 30 metri della dorsale dell’acquedotto per risolvere in modo strutturale le perdite individuate nei mesi scorsi.

Modifiche alla viabilità

La scelta di intervenire ad agosto è stata condivisa con il Comune e Ferrovie Nord, ed è finalizzata a limitare il più possibile i disagi. Il cantiere prevede alcune modifiche alla viabilità, che saranno indicate con appositi cartelli. Sono programmati, nello specifico, la chiusura della bretella di ingresso alla tangenziale da via Rose, in direzione nord; il restringimento della carreggiata lungo la tangenziale Ovest, nel tratto interessato dai lavori; l’introduzione del limite di velocità a 40 chilometri orari per tutta la durata dell’intervento.

I lavori dureranno un paio di settimane e si concluderanno entro l’inizio delle scuole, con il completo ripristino della viabilità.