Lavori sulla 510 allo svincolo di Zone: traffico deviato sulla litoranea
Un problema strutturale a un giunto, all’altezza dello svincolo di Zone, sta creando disagi alla circolazione lungo la Sp510 Sebina.
Per consentire l’intervento dei tecnici della Provincia, al lavoro dalle prime ore del mattino, il traffico in direzione sud è stato deviato sulla litoranea bassa. I veicoli in arrivo dalla Valle Camonica vengono fatti uscire a Vello di Marone e proseguono verso Brescia costeggiando il lago d’Iseo. Nessuna variazione, invece, per chi viaggia in direzione Val Camonica, dove la viabilità resta regolare.
Disposta anche la chiusura ai mezzi pesanti sulla SP32 nel territorio di Marone.
La situazione dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 11.
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