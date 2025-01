Lavori al via sulla Sp 2 Urago d’Oglio-Orzinuovi

Una curva pericolosa, teatro di tantissimi incidenti mortali, e una viabilità da regolare. Dopo vari intoppi e progetti bocciati, arriva finalmente l’inizio dei lavori sulla Sp 2 «Urago d’Oglio-Orzinuovi» che collega da nord a sud Urago, Rudiano, Roccafranca e Orzinuovi per poi innestarsi sulla Sp 235 Orceana e sulla Sp 668 Lenese convogliando il traffico da e per l’autostrada Brebemi.

«Per la Provincia la sicurezza stradale resta uno degli obiettivi prioritari. Siamo felici di aver raggiunto il punto, con l’aiuto dei sindaci, su questo tratto di strada molto utilizzato e pericoloso», ha detto il presidente Emanuele Moraschini .

Il progetto

Il progetto, che ha il costo complessivo di 6 milioni di euro suddivisi in 4,5 milioni dalla Provincia, 800mila euro dal comune di Orzinuovi, 200mila euro dal comune di Roccafranca e 500mila da Regione Lombardia: prevede l’adeguamento della carreggiata e la modifica della curva pericolosa che sarà addolcita con l’inserimento di una rotonda, che non sarà l’unica perché una seconda sarà costruita a circa 150 metri dopo la chiesa della Madonna dei Borghetti, a Orzinuovi, mentre altre due sono previste nella seconda parte del progetto.

Il progetto © www.giornaledibrescia.it

Sarà anche realizzata un’intersezione a T illuminata, poco più a nord della sede della

Fondazione Sagittaria. È previsto un corridoio arboreo fra la vecchia e la nuova strada e due aree piantumate da arbusti. Nei lavori è inserita anche la posa di tubi per i passaggi faunistici in sicurezza di piccoli animali, da una parte all’altra della carreggiata. Il progetto è redatto da Centro Padane che seguirà anche la direzione dei lavori che prenderanno il via fra due settimane e termineranno entro un anno. Per tutto il corso dell’intervento sarà garantita la viabilità.