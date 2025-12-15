Lavori da Salò a Limone, manutenzione per la Bassa Via del Garda

Un investimento sulla sicurezza e sulla qualità dell’offerta outdoor dell’Alto Garda bresciano. La Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano si prepara ad avviare un intervento di manutenzione straordinaria della Bassa Via del Garda, il trekking principe dell’Alto lago bresciano, percorso di 70 km tracciato alla fine degli anni Novanta che si snoda a mezza costa correndo da Salò a Limone.

Frane e dissesti

L’ente comprensoriale, presieduto da Franceschino Risatti, ha approvato l’affidamento dell’incarico per la progettazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di alcuni tratti del percorso, interessati negli ultimi anni da dissesti causati principalmente da frane ed erosioni dovute alle piogge. È stata inoltre rilevata la necessità di rimuovere la vegetazione invasiva e i detriti accumulati lungo il tracciato.

Questo tipo di interventi interesseranno i territori comunali di Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano e Limone sul Garda e comprenderanno la messa in sicurezza di scarpate e versanti instabili, il ripristino dei tracciati compromessi, la rimozione del materiale franato, la pulizia e lo sfalcio della vegetazione invadente, oltre a opere per garantire il corretto deflusso delle acque piovane.

A questi lavori si affianca un intervento più delicato in località Prabione, nel tratto al confine tra Tignale e Tremosine, sopra la frazione di Campione, dove è prevista la messa in sicurezza di una parete rocciosa che incombe sul sentiero. Le opere rientrano nel quadro delle risorse trasferite dalla Provincia di Brescia alla Comunità montana – complessivamente 362mila euro – in base al Protocollo d’intesa 2025 relativo all’assegnazione dei proventi delle grandi derivazioni idroelettriche. Per la manutenzione dei sentieri della Bassa Via del Garda è previsto un finanziamento complessivo di 150mila euro, di cui oltre 53mila già assegnati con l’annualità 2023.

Cura

L’obiettivo è garantire una cura costante della rete escursionistica del Parco Alto Garda Bresciano e migliorare la fruibilità di un itinerario che negli ultimi anni ha visto crescere significativamente la propria attrattività turistica. Con la progettazione ora affidata, il percorso proseguirà con la stesura del progetto tecnico e la successiva fase di appalto per l’esecuzione degli interventi.

La sistemazione della Bassa Via del Garda rappresenta così un tassello fondamentale per consolidare la qualità dell’offerta outdoor del versante bresciano del lago, rafforzando sicurezza e accessibilità lungo uno dei tracciati panoramici più suggestivi e iconici dell’Alto Garda.