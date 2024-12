Lavori per la Tav, treni sospesi tra Brescia e Verona

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Brescia fino alle 4 di lunedì 9 dicembre. Lo stop è iniziato alle 2 della notte di sabato 7 dicembre e si è reso necessario per completare i lavori sulla nuova linea dell’Alta Velocità.

Il bivio a Mazzano

I cantieri di Rete Ferroviaria Italiana saranno aperti per interventi di potenziamento infrastrutturale, propedeutici alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità Brescia-Verona. A partire da Mazzano, un nuovo bivio ferroviario assicura la separazione della nuova linea ad alta velocità dalla linea convenzionale Milano–Venezia, affiancandola per circa 2 chilometri. Questo bivio, nella sua fase di realizzazione, permetterà il collegamento tra la linea convenzionale e il cantiere di armamento della nuova tratta AV/AC, facilitando il rifornimento del materiale, come le rotaie.

Durante le interruzioni programmate, oltre alle attività necessarie per il completamento, le prove e l’attivazione del bivio Mazzano, verranno eseguiti ulteriori interventi nella località di Sommacampagna, sempre inerenti alla nuova tratta ferroviaria.

L’investimento economico per il lotto funzionale Brescia Est–Verona, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ammonta a circa 3 miliardi di euro.

Le variazioni alla circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria sarà dunque sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

I Frecciarossa

I treni Frecciarossa delle relazioni Torino-Milano-Venezia-Trieste-Udine (e viceversa) subiscono variazioni di percorso e di orario, con soppressione delle fermate intermedie di Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia e allungamento di tempi di percorrenza.

I treni Frecciarossa delle relazioni Roma-Brescia (e viceversa) subiscono limitazioni di percorso a Verona Porta Nuova, con conseguente soppressione della tratta Verona-Brescia.

I Regionali

I treni del Regionale sono cancellati tra Verona Porta Nuova e Brescia; il servizio prevederà un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Alcuni collegamenti tra Venezia e Verona subiranno invece variazioni di percorso (relazione veloce Venezia-Verona) con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.