Lavori in corso a Nave per un municipio più accogliente e moderno

Sono settimane di lavori di riqualificazione e miglioramento quelle che stanno interessando il municipio di Nave. I primi di dicembre ha preso avvio un intervento di rifacimento del manto di copertura della sala consiliare, che deve ancora essere terminato sebbene lo spazio pubblico ad oggi sia agibile. L’operazione ha un costo che si aggira attorno ai 40.000 euro e il suo obiettivo è migliorare le condizioni della sala colpita da infiltrazioni. Non solo: le grondaie pensate per eventi meteo meno estremi non reggevano più le forti bombe d’acqua degli ultimi anni, così sono in fase di sostituzione.

Nei primi mesi del 2025 verranno inoltre investiti altri 20.000 euro per il rifacimento degli impianti audio video ormai obsoleti e mal funzionanti.

Un luogo «aperto»

«Oltre a essere il luogo di rappresentanza del Consiglio comunale la sala consiliare è utilizzata dalla cittadinanza per incontri pubblici e iniziative - sottolinea il sindaco di Nave, Matteo Franzoni -. Riteniamo importante, quindi, eseguire questo intervento che consegnerà alla cittadinanza un luogo pubblico più funzionale ed al passo coi tempi da un punto di vista tecnologico».

Il denaro utilizzato per l’operazione proviene per intero dal bilancio dell’ente locale ed è in parte stato ricavato dai residui dei fondi Pnrr sul digitale, che il Comune di Nave ha ottenuto su tutte le linee di intervento per circa 350.000 euro «all’insegna dell’ammodernamento dei processi amministrativi - afferma il primo cittadino - e, soprattutto, di una maggior vicinanza ai bisogni dei cittadini».

Gli ultimi interventi sul municipio seguono l’installazione, nel 2022, di circa 40 kilowatt di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio comunale. E in futuro? «Potremmo procedere con altri efficientamenti - aggiunge Franzoni -. In particolare con il cambio dei serramenti: questo se ci saranno bandi che lo permetteranno. Abbiamo poi investito anche su parziale relamping con cambio delle luci con tecnologia a led e sensori di presenza delle luci interne per evitare che restino accese a causa di una eventuale dimenticanza ed evitare sprechi. Anche nelle scuole conclude il primo cittadino - sono stati installati nuovi sensori per controllo remoto del riscaldamento».