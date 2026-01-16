Giornale di Brescia
Cronaca Garda

Lavori in A4 e sulla Variante di Lonato, cambia la viabilità sul Garda

Chiusa la carreggiata ovest della Variante tra il 19 e il 20 gennaio. La notte successiva si viaggerà su una sola corsia tra Sirmione e Peschiera, in direzione Venezia
Il casello di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it
Per lavori lungo la Variante di Lonato prima della galleria San Zeno, la carreggiata ovest con uscita su via Mapella e lo svincolo di via Mapella verso la Sp 11 in direzione Brescia resteranno chiusi al traffico durante la notte di lunedì 19 gennaio, dalle 20 alle 7 del giorno successivo.

Ulteriori modifiche

Sull’A4 in direzione Venezia, invece, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda (dal chilometro 251+600 al chilometro 253+500) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia nella notte di martedì 20 gennaio, dalle 22 alle 5 del giorno successivo.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.

Argomenti
viabilitàmodificheautostrada A4Variante di LonatoSirmioneLonato
