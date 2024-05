Lavoratori senza contratto, chiuso un centro massaggi di via Mantova

Un centro massaggi in via Mantova è stato chiuso dalla polizia locale dopo che gli agenti hanno trovato all’interno del locale due persone senza documenti né contratti.

Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 maggio. Quando il nucelo commerciale e territoriale della Locale è entrato nel centro il titolare non c’era e non è stato trovato: c’erano due persone sprovviste di documenti, che sono state portate al comando per essere identificate.

Alla responsabile del centro massaggio è stato poi notificato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività per impiego di lavoratori irregolari e l’apposizione dei relativi sigilli di chiusura dell’attività.