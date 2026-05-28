Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi kebab e autolavaggio a Darfo

Ammontano a 70.698,92 euro le sanzioni che i carabinieri di Breno, con il supporti dei colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno elevato nel corso di controlli ieri mattina a Darfo.Obiettivo il lavoro nero e la violazione delle norme in tema di sicurezza: le multe hanno colpito un ristorante pizzeria-kebab e un autolavaggio.

Dipendenti non tutelati All’interno delle due strutture sono state riscontrate violazioni che spaziavano dallo sfruttamento della manodopera alla totale inadempienza delle norme antinfortunistiche. Le forze dell'ordine hanno infatti accertato l'impiego di lavoratori in nero, del tutto privi di un regolare contratto e delle relative coperture assistenziali.