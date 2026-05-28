Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi kebab e autolavaggio a Darfo

Ammontano a 70.698,92 euro le sanzioni che i carabinieri di Breno, con il supporti dei colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno elevato nel corso di controlli ieri mattina a Darfo.Obiettivo il lavoro nero e la violazione delle norme in tema di sicurezza: le multe hanno colpito un ristorante pizzeria-kebab e un autolavaggio.
Dipendenti non tutelati
All’interno delle due strutture sono state riscontrate violazioni che spaziavano dallo sfruttamento della manodopera alla totale inadempienza delle norme antinfortunistiche. Le forze dell'ordine hanno infatti accertato l'impiego di lavoratori in nero, del tutto privi di un regolare contratto e delle relative coperture assistenziali.
A pesare sulla tutela della salute dei dipendenti è stata rilevata anche una totale negligenza sul piano della medicina del lavoro, poiché il personale non era mai stato sottoposto alle visite mediche obbligatorie né aveva ricevuto la formazione necessaria per muoversi in sicurezza negli ambienti di lavoro, restando così esposto a gravi rischi. Durante le ispezioni sono emerse anche profonde carenze documentali e strutturali, tra cui la non conformità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l'assenza dei più elementari presidi antincendio previsti dalla legge. A completare il quadro dei provvedimenti è stata la scoperta di impianti di videosorveglianza abusivi, installati nei locali per controllare i dipendenti senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per entrambe le attività è stata disposta la sospensione delle licenze.