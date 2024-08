Lavora come dentista anche se è solo un odontotecnico, denunciato

Operava da anni come dentista, a Brescia città, anche se era solo un odontotecnico. Sulla porta d'ingresso dello studio aveva affisso una targa che richiamava ad una autorizzazione che in realtà non possedeva. All'interno poi, secondo i Nas dei Carabinieri, gli strumenti non erano correttamente sterilizzati e venivano utilizzati anestetici scaduti. Il titolare dell'attività è un uomo di 70 anni.

Nel corso di un controllo mirato il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri ha sequestrato l'ambulatorio e denunciato il dentista abusivo. Sequestrata anche l'agenda degli appuntamenti per ricostruire nei dettagli l'attività del sedicente medico. Ascoltati anche i pazienti che erano presenti nello studio al momento del controllo.