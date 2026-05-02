Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo
La causa sarebbe un malfunzionamento dell’impianto: sul posto i Vigili del fuoco con la strumentazione tecnica di emergenza
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L'incendio in un'azienda di Rodengo Saiano - L'incendio in un'azienda di Rodengo Saiano
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