Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo

La causa sarebbe un malfunzionamento dell’impianto: sul posto i Vigili del fuoco con la strumentazione tecnica di emergenza
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'incendio in un'azienda di Rodengo Saiano
Fotogallery
8 foto
L'incendio in un'azienda di Rodengo Saiano - L'incendio in un'azienda di Rodengo Saiano

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioRodengo Saiano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...