L’autonomia di 10 ragazzi passa dai mobili

Regalare la realizzazione di un sogno a dieci ragazzi con disabilità che stanno aspettando di poter frequentare il centro socio educativo: è questo l’obiettivo della nuova campagna di raccolta fondi lanciata dall’Anffas di Desenzano.

Titolo dell’iniziativa, «Arredare dentro per vivere fuori». Che, spiegato, significa sistemare gli spazi messi a disposizione dal Comune in via Durighello per dare una concreta possibilità di crescita e autonomia a dieci ragazzi in più.

L’associazione sta già riqualificando i 170 metri quadrati ottenuti in concessione gratuita dal Comune, con la finalità di realizzare tre aule didattiche, una cucina e due bagni. Ma ora c’è bisogno di una bella spinta per arredare il tutto.

Gli obiettivi

Ecco dunque la raccolta fondi online, che servirà per acquistare, in tre distinte fasi, tavoli, sedie, armadi e una cucina attrezzata. Per l’arredamento delle aule, l’allestimento della cucina e gli accessori per i bagni serviranno un totale di 22mila euro, con la prima tranche fissata in 11mila. Denari, questi ultimi, che serviranno per arredare le tre aule con una seggiola a rotelle, ventotto seggiole, sette tavoli con bordi di sicurezza, otto armadi e due cassettiere. L’obiettivo è terminare i lavori e l’arredamento entro febbraio per essere pronti a tagliare il nastro nell’ultimo fine settimana di marzo.

In attesa

La raccolta fondi è già attiva sulla piattaforma Idea Ginger, dove chiunque voglia contribuire può fare una donazione, supportando concretamente l’associazione nella creazione di un ambiente che offrirà nuove opportunità di crescita. Nei nuovi spazi, infatti, altri dieci giovani con disabilità avranno la possibilità di accedere a percorsi educativi, sportivi e lavorativi, favorendo l’inclusione sociale e lo sviluppo dell’autonomia. Dieci ragazzi in lista d’attesa, lo si diceva: potranno, anche grazie alla generosità di quanti aderiranno alla campagna, partecipare ad attività che li aiuteranno a crescere e a inserirsi nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi sul territorio.

Fondazione Anffas Desenzano, attiva dal 1980, è un punto di riferimento per le persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie. Oggi offre servizi diurni a 75 persone che provengono da dieci comuni del basso Garda e promuove svariate iniziative, come il progetto «Le chiavi di casa mia», che supporta l’autonomia.

Il nuovo progetto è sostenuto da Bcc del Garda e Lions zona Garda ed è stato realizzato grazie al contributo di HP Interior, Antonello Perin, Cristina Treccani e Mario Piavoli, che hanno curato la produzione di contenuti multimediali, foto e video.