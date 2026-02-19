L’auto prende fuoco improvvisamente in via Cairoli: nessun ferito

Auto prende fuoco all’improvviso: paura per i passeggeri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incendio. È successo questa mattina a Brescia, in via Cairoli, a pochi metri dall’incrocio con via dei Mille.

Grande paura per le persone che viaggiavano sul veicolo, che si sono fermate e hanno provato a spegnere le fiamme con un estintore. Per spegnere completamente il rogo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.