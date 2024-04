L’auto finisce nel fosso: cinque ragazzi in ospedale

Cinque ragazzi in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. È l’esito dell’incidente avvenuto stanotte a Palazzolo.

L’auto, condotta dal maggiorenne del gruppo, un ragazzo di 19 anni, è uscita di strada, intorno alle 2, mentre percorreva la Statale 469. La vettura ha terminato la sua corsa nel fosso laterale.

Saranno i rilievi della Stradale a chiarire il motivo dell’improvviso cambio di traiettoria dell’auto, non risulterebbero infatti altri mezzi coinvolti.

Quel che conta è che gli occupanti, altri quattro ragazzi, tutti diciassettenni, oltre a chi era al volante, non hanno riportato conseguenze critiche. Soccorsi sul posto - il 118 ha inviato diverse ambulanze e automediche - sono stati trasportati, tre in codice giallo, due in verde, in diversi ospedali tra Chiari, Brescia e Romano di Lombardia. Oltre alla Stradale anche una squadra di Vigili del fuoco.