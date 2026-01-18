Latitante da tre anni, lo trovano in via X Giornate

Era latitante da tre anni, ma la sua vita da fuggitivo è terminata a Brescia. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Carmine della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 72 anni, cittadino bosniaco senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di due ordini di carcerazione emessi dalle Procure di Brescia e di Cremona. I provvedimenti riguardano condanne definitive per furti aggravati.

L’arresto e i provvedimenti

L’uomo è stato individuato durante un servizio di routine, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via X Giornate. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a una perquisizione: in tasca aveva 3.500 euro in contanti, somma che è stata sequestrata perché ritenuta provento di attività illecite.

Accompagnato in Questura, dagli accertamenti è emerso che il 72enne era già noto alle forze di polizia e che in passato avrebbe utilizzato diversi alias. Al termine delle procedure di identificazione è stato arrestato e trasferito nel carcere Nerio Fischione. Nei suoi confronti è stata inoltre disposta un misura di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzata all’espulsione.