Condannato a 4 anni e 11 mesi, latitante arrestato a Castenedolo

La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne italiano residente ad Alessandria e pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità. L’uomo era latitante e doveva scontare 4 anni e 11 mesi di reclusione per reati in materia economico-finanziaria commessi nel 2015 e nel 2024. Si era reso irreperibile e aveva trovato rifugio nella nostra provincia, nel comune di Castenedolo.

I poliziotti lo hanno individuato mentre si allontanava a bordo di un’auto noleggiata. L’uomo è stato portato in Questura e poi in carcere, a Canton Mombello, per l’esecuzione del provvedimento restrittivo.

Sono in corso le attività investigative per verificare se la presenza dell’uomo sia legata a possibili azioni criminali e individuare la rete di collegamenti e eventuali appoggi che lo hanno spinto a soggiornare nel territorio bresciano.