Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Condannato a 4 anni e 11 mesi, latitante arrestato a Castenedolo

Roberto Manieri
L’uomo, un 56enne residente ad Alessandria, è stato portato a Canton Mombello. Si indaga sulle cause che l’hanno spinto a soggiornare in provincia di Brescia
Una volante della Polizia - Foto Polizia di Stato © www.giornaledibrescia.it
Una volante della Polizia - Foto Polizia di Stato © www.giornaledibrescia.it
AA

La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne italiano residente ad Alessandria e pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità. L’uomo era latitante e doveva scontare 4 anni e 11 mesi di reclusione per reati in materia economico-finanziaria commessi nel 2015 e nel 2024. Si era reso irreperibile e aveva trovato rifugio nella nostra provincia, nel comune di Castenedolo.

I poliziotti lo hanno individuato mentre si allontanava a bordo di un’auto noleggiata. L’uomo è stato portato in Questura e poi in carcere, a Canton Mombello, per l’esecuzione del provvedimento restrittivo.

Sono in corso le attività investigative per verificare se la presenza dell’uomo sia legata a possibili azioni criminali e individuare la rete di collegamenti e eventuali appoggi che lo hanno spinto a soggiornare nel territorio bresciano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
arrestatolatitanteCastenedolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario