Lascia la stufa accesa, casetta nel bosco divorata dalle fiamme

Un violento incendio si è sviluppato intorno alle 20 sulle montagne fra Preseglie e Vestone in località «Cercla», nei pressi del «Dos de le Biline» e poco sopra il roccolo «Della Cici». Ad andare a fuoco la casa di montagna di proprietà di un anziano abitante di Preseglie. Sembra che l’uomo si fosse allontanato nel pomeriggio lasciando una stufetta accesa, contando di rientrare più tardi.

Sul posto, inaccessibile con le autobotti, sono intervenuti con mezzi fuoristrada i Vigli del Fuoco da Salò, Vestone, Lumezzane e Paitone. Quando sono giunti a destinazione, dopo aver individuato la zona dell’incendio ed aver percorso circa quattro chilometri fra stradine cementate e fangose, la casetta era completamente avvolta dalle fiamme e non hanno potuto fare altro che circoscriverle per evitare che si propagassero nel bosco circostante. Hanno dovuto intervenire con circospezione: nello stabile, infatti, erano presenti anche due bombole di gas, che per fortuna non sono esplose.

Sul posto, per ogni evenienza, sono intervenute anche alcune squadre dell’antincendio boschivo della Valle Sabbia ed un’ambulanza dei volontari vestonesi. Per fortuna nessuno si è fatto male. A causa della scarsità d’acqua a disposizione per spegnere l’incendio ci sono volute alcune ore.