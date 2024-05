L’Arnaldo organizza una cena con gli ex alunni per aiutare i bambini in Tanzania

Anche quest'anno il liceo Arnaldo organizza un incontro dedicato ai propri ex alunni e professori: l'appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 17, nell'aula magna dell'istituto. Dopo i saluti della preside, verrà presentato il progetto «Tanzania chiama Arnaldo 2025»: la finalità dell'evento è infatti quella di raccogliere fondi per «Smile to Africa», associazione fondata dal professor Donato Daldoss e attiva nella zona degli altipiani meridionali del Paese africano a sostegno dei più piccoli.

Alle 18 i presenti si sposteranno all'oratorio Sant’Afra per un «apericena» a base di paella e sangria: i 25 euro richiesti per partecipare verranno devoluti all'associazione. Il termine per l'iscrizione è fissato al 21 maggio: il numero per prenotare è il 335.6937659.